guerra no oriente médio Premiê do Paquistão agradece Trump e autoridade da Índia relata ataques, apesar de cessar-fogo Em suas declarações, ele reforçou a "liderança e papel proativo em prol da paz"

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, agradeceu há pouco, em publicação no X, a "liderança e papel proativo em prol da paz" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na mediação para um cessar-fogo com a Índia.



"O Paquistão agradece aos Estados Unidos por facilitarem este resultado, que aceitamos em prol da paz e estabilidade regionais", escreveu, ao ressaltar que esse é "um novo começo" na resolução de questões que têm "atormentado a região e impedido o rum à paz e estabilidade".

No entanto, poucos minutos após a publicação, o ministro-chefe de Jamu e Caxemira da Índia, Omar Abdullah, disse ter testemunhado explosões no país, após o suposto acordo de paz. "Que diabo aconteceu com o cessar-fogo? Explosões foram ouvidas em Srinagar!", questionou em postagem no X.

