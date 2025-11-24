Seg, 24 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda24/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EX-PRÍNCIPE

Premiê do Reino Unido pressiona por depoimento de Andrew em caso Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor perdeu seus títulos e honrarias reais em outubro, em meio a críticas por sua amizade com o financista

Reportar Erro
Ex-príncipe, Andrew Mountbatten-Windsor fica sem qualquer título ou honraria da monarquia britânicaEx-príncipe, Andrew Mountbatten-Windsor fica sem qualquer título ou honraria da monarquia britânica - Foto: Daniel Leal/AFP

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, sugeriu que o ex-príncipe Andrew forneça informações a investigadores dos Estados Unidos que apuram seu vínculo com Jeffrey Epstein, afirmando que, "como princípio geral", quem tem informações relevantes deve depor.

Andrew Mountbatten-Windsor tem ignorado o pedido do Comitê de Supervisão da Câmara para uma entrevista transcrita sobre sua relação com Epstein. Ele perdeu seus títulos e honrarias reais no mês passado, em meio a críticas por sua amizade com o financista.

Leia também

• Trump anuncia assinatura de lei para tornar públicos arquivos do caso Epstein

• Harvard irá investigar relação de ex-presidente com Epstein após divulgação de mensagens

• Rei Charles III retira título de príncipe de Andrew após envolvimento com Epstein

Deputados democratas disseram que Andrew "continua se escondendo", mas afirmaram que a investigação seguirá com ou sem ele e que qualquer envolvido será responsabilizado. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter