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eleições legislativas Premiê esloveno reivindica vitória eleitoral; resultados apontam empate técnico Robert Golob era um recém-chegado à política quando sucedeu Jansa em 2022 para liderar uma coalizão de centro-esquerda

O primeiro-ministro esloveno, o liberal Robert Golob, reivindicou a vitória nas eleições legislativas deste domingo (22), apesar de os resultados oficiais mostrarem um empate técnico com os conservadores de Janez Jansa, um admirador de Donald Trump.

Golob, de 59 anos, era um recém-chegado à política quando sucedeu Jansa em 2022 para liderar uma coalizão de centro-esquerda de três partidos neste país ex-iugoslavo de dois milhões de habitantes e membro da União Europeia (UE).

Com mais de 99% dos votos apurados, o partido liberal de Golob aparecia com 28,54% e os conservadores do veterano político Jansa com 28,17%.

Os resultados dão ao partido de Golob 29 assentos contra 28 de Jansa, em um parlamento de 90 cadeiras.

"Como recebemos a confiança do povo, agora podemos pensar em seguir adiante sob um sol livre", declarou Golob da sede de seu partido.

O restante dos votos se distribui entre um mosaico diverso de partidos menores, por isso analistas preveem que será difícil formar um governo estável.

Um partido antissistema e um partido conservador fundado por um antigo aliado de Jansa também conseguiram entrar no Parlamento, fragmentando-o ainda mais.

Os resultados da pesquisa e as possíveis alianças mostram que nenhum dos dois grandes partidos parece encaminhado a obter maioria absoluta na câmara baixa do Parlamento.

A campanha foi marcada por acusações de ingerência estrangeira, e as autoridades investigam se uma empresa de inteligência israelense está por trás de vídeos gravados secretamente que sugerem um suposto caso de corrupção no governo de Golob.

Durante os quatro anos do mandato de Golob, a Eslovênia legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e se tornou um dos poucos países da UE a classificar a guerra de Israel em Gaza como "genocídio".

"Não vamos formar governos fracos", disse Jansa anteriormente na sede de seu partido, após uma pesquisa de boca de urna dar uma ligeira vantagem ao partido de Golob, acrescentando que aguardava os resultados finais.

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