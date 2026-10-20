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Europa Premiê francês acusa 'extrema esquerda' de planejar 'insurreição' Desde o fim de semana, as autoridades têm atribuído os distúrbios a grupos de extrema esquerda, aos quais teriam se somado "criminosos oportunistas" para saquear e destruir mais de 3.000 lojas nos centros das grandes cidades

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, denunciou nesta terça-feira (20) grupos de "extrema esquerda" por um plano de "insurreição" durante os distúrbios e saques registrados ao longo do fim de semana em meio aos protestos contra o aumento do custo de vida.

Em uma tensa sessão na Assembleia Nacional, Lecornu afirmou: "Não toleramos que pequenos grupos de facções possam marchar sobre o Eliseu, sobre Matignon", em referência às sedes da Presidência francesa e da Chefia de Governo, respectivamente.

Desde o fim de semana, as autoridades têm atribuído os distúrbios a grupos de extrema esquerda, aos quais teriam se somado "criminosos oportunistas" para saquear e destruir mais de 3.000 lojas nos centros das grandes cidades.

Um homem de 34 anos fichado pela polícia por pertencer à extrema esquerda foi detido nesta terça-feira no centro da França, no âmbito da investigação sobre o incêndio criminoso na Prefeitura de Limoges, que correu o mundo.

Diante de um novo chamado para se manifestar no próximo sábado, o primeiro-ministro prometeu um dispositivo policial "substancial", depois que a oposição criticou sua falta de antecipação em 17 de outubro.

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