Premiê Premiê grego descontente por reunião cancelada com premiê britânica sobre frisos do Partenon Segundo a agência de notícias grega ANA, que cita fontes no governo grego, o primeiro-ministro britânico se incomodou com declarações de Mitsotakis

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, expôs, nesta segunda-feira (27), seu “descontentamento” com a decisão de seu contraparte britânico, Rishi Sunak, de suspender um encontro no qual seriada discutiu a longa disputa em torno dos frisos do Partenon.

“Expresso meu descontentamento pelo cancelamento realizado pelo primeiro-ministro britânico de nossa reunião horas antes de sua realização”, disse o chefe de governo em uma breve declaração.

O gabinete de Sunak não quis fazer comentários sobre o assunto. Os dois se encontrariam nesta terça-feira às 12h locais em Londres, onde Mitsotakis está desde domingo.

“As posições da Grécia sobre o tema dos frisos do Partenon são bem conhecidas. Esperava ter a oportunidade de discutir a questão com minha contraparte britânica”, lamentou.

Segundo a agência de notícias grega ANA, que cita fontes no governo grego, o primeiro-ministro britânico se incomodou com declarações de Mitsotakis na BBC no domingo.

Mitsotakis, um fervoroso defensor do retorno dos famosos frisos a Atenas, disse que preservar parte do Partenon fora da Grécia equivale a "cortar a Mona Lisa ao meio".

Anteriormente, um porta-voz do líder conservador Sunak indicou que ele "não tem a intenção" de facilitar a devolução dos mármores, como reivindica Atenas.

A Grécia pede os frisos do Partenon há décadas, alegando que foram "saqueados" enquanto o país estava sob ocupação otomana. Já Londres diz que eles foram "adquiridos legalmente" em 1802 pelo diplomata Lord Elgin, que os vendeu ao Museu Britânico.

De acordo com a porta-voz de Sunak, o primeiro-ministro sempre foi "consistente" em sua posição, considerando que essas esculturas são "um ativo importante" para o Reino Unido.

"Pertencem legalmente" ao Museu Britânico, disse à imprensa. “Apoiamos fortemente essa posição, e as regras dessa instituição proíbem a remoção de objetos da coleção”, acrescentou.

O Partenon, templo construído no século V aC em homenagem a deusa Atena, foi parcialmente destruído em 1687 durante a Guerra da Moreia, entre o Império Otomano e a República de Veneza, e depois sofreu saques.

Partes do templo estão em exibição em vários museus ao redor do mundo.

