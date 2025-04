A- A+

ESPANHA Premiê Sánchez anuncia restabelecimento parcial da eletricidade após apagão na Espanha O premiê informou que o fornecimento já foi restabelecido em várias regiões do norte e do sul da Espanha, graças às interconexões com França e Marrocos

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou que o fornecimento de eletricidade, interrompido de forma generalizada na Península Ibérica e em partes do sul da França, já foi parcialmente restabelecido. A situação foi provocada por uma crise no setor energético, e Sánchez destacou que a prioridade do governo é "recuperar a normalidade o mais rápido possível e devolver a eletricidade aos lares espanhóis".

Durante coletiva de imprensa no Complexo de La Moncloa, o premiê informou que o fornecimento já foi restabelecido em várias regiões do norte e do sul da Espanha, graças às interconexões com França e Marrocos.

Segundo ele, o governo também está reativando ciclos combinados e centrais hidrelétricas em todo o país, o que deve permitir a normalização completa do fornecimento "em breve".

A crise levou à solicitação do nível 3 de emergência de proteção civil em três comunidades autônomas: Andaluzia, Extremadura e Madrid.

O governo informou que assumirá a gestão dessas regiões e adotará medidas para atender outras áreas que também pedirem assistência.

Embora as causas da interrupção ainda não tenham sido identificadas, Sánchez ressaltou que os sistemas de segurança, saúde e transporte seguem operando sem impactos relevantes. Hospitais estão funcionando com apoio de geradores, e não há registros significativos de insegurança nas ruas.

O tráfego aéreo permanece normal, mas o ferroviário foi temporariamente suspenso por questões de segurança.

Já o sistema econômico continua operando normalmente, com pagamentos e serviços bancários eletrônicos sem interrupções.

