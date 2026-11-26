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Internacional Premier alerta para 'retrocesso' na Espanha se extrema direita chegar ao poder Pedro Sánchez buscou mobilizar o eleitorado progressista, diante de pesquisas que colocam o PP na liderança e apontam uma possível maioria parlamentar juntamente com o Vox

O chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, alertou nesta quinta-feira (26) para o risco de um "retrocesso" caso o conservador Partido Popular (PP) e o partido de extrema direita Vox cheguem ao poder nas eleições do próximo domingo, no último debate da campanha.

O embate reuniu Sánchez e os líderes do PP, Alberto Núñez Feijóo, e do Vox, Santiago Abascal, além de Ada Colau, candidata da Frente Ampla, coalizão de esquerda que busca reeditar um governo com os socialistas.

Sánchez buscou mobilizar o eleitorado progressista, diante de pesquisas que colocam o PP na liderança e apontam uma possível maioria parlamentar juntamente com o Vox.

"No próximo domingo, haverá dois caminhos muito diferentes", disse o líder socialista, que busca se manter no poder após oito anos à frente do Executivo. Um desses caminhos, alertou, leva a uma Espanha de cortes, congelamento salarial e perda de direitos. O outro representa a continuidade dos avanços alcançados durante seu mandato.

Sánchez acusou seus adversários de quererem implementar políticas semelhantes às dos presidentes americano e argentino.

Feijóo, favorito nas pesquisas, concentrou seus ataques na gestão econômica e nos escândalos de corrupção que respingaram no Executivo socialista. "Sánchez não responde nada, só foge", criticou, ressaltando que a Espanha precisa de "verdade, decência e gestão".

Abascal, por sua vez, responsabilizou o governo por promover uma imigração em massa que, a seu ver, agravou a crise habitacional - uma das maiores preocupações dos eleitores -, deteriorou os serviços públicos e aumentou a insegurança.

O líder do Vox defendeu o controle de fronteiras e a "remigração", conceito usado pela extrema direita para promover o retorno ou expulsão de imigrantes para seus países de origem. "Seu discurso não dá apenas medo, dá pena", respondeu Sánchez.

O confronto deixou evidente a disputa entre duas possíveis alianças de governo: uma entre o PP e o Vox e outra liderada pelos socialistas com a Frente Ampla, em eleições que poderiam devolver a extrema direita ao poder, mais de cinco décadas após a morte do ditador Francisco Franco.

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