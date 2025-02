A- A+

Premier da Itália visita Papa Francisco no hospital e diz que ele estava 'alerta'

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que o Papa Francisco estava "alerta" e bem humorado, após visitá-lo nesta quarta-feira no Hospital Gemelli, em Roma, onde o Sumo Pontífice da Igreja Católica está internado desde a sexta-feira, em decorrência de uma infecção pulmonar — diagnosticada ontem como uma pneumonia bilateral.

— Estou muito feliz por tê-lo encontrado alerta e ativo — disse Meloni, segundo um registro feito pelo jornal italiano Corriere Della Sera. — Brincamos como sempre. Ele não perdeu seu senso de humor característico.

Francisco, de 88 anos, foi diagnosticado ontem com uma pneumonia bilateral, após a realização de um exame de tomografia de tórax. O quadro clínico foi definido pelo Vaticano como "complexo", e requer tratamento médico adicional. A mensagem passada pela Santa Sé, contudo, é de otimismo com a recuperação do jesuíta argentino.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse a repórteres mais cedo que Francisco "passou uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã". Uma fonte também ligada à Cúria, ouvida pela AFP, disse que Francisco está respirando por conta própria, sem ajuda de nenhum tipo de ventilador mecânico, e que seu coração "está aguentando muito bem".

Segundo essa fonte, Francisco pode levantar-se e sentar-se numa poltrona, e vem trabalhado do hospital — tendo inclusive falado por telefone com a paróquia de Gaza, nos últimos dias.

