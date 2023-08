A- A+

Canadá Premier do Canadá, Justin Trudeau anuncia que está se separando da mulher após 18 anos Político explicou que casal tomou a decisão após 'conversas difíceis' e pediu privacidade em respeito aos filhos

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse nesta quarta-feira que ele e sua mulher, Sophie, estão se separando. Num comunicado publicado no Instagram, o político afirmou que a decisão foi tomada após o casal ter conversas "difíceis". Os dois já assinaram um documento para colocar um fim no relacionamento, que durou 18 anos.

"Sophie e eu gostaríamos de compartilhar que, após várias conversas profundas e difíceis, nós tomamos a decisão de nos separar. Como sempre, nós permanecemos uma família unida com amor profundo e respeito um pelo outro e por tudo o que construímos e vamos continuar a construir", ressalta a nota.

O agora ex-casal pediu que o público respeitasse a privacidade da família, em especial pelo bem-estar dos filhos deles. O primeiro-ministro e Sophie se casaram em maio de 2005 e se tornaram pais de Xavier James, nascido em 2007; Ella-Grace Margaret, em 2009; e Hadrian, em 2014.

"Sophie e o primeiro-ministro estão focados em criar seus filhos em um ambiente seguro, amoroso e colaborativo", diz o comunicado enviado à imprensa internacional. "A família estará reunida nas férias, a partir da próxima semana".

Em abril, o premier se declarou para Sophie, num post de celebração pelo aniversário dela.

"Feliz aniversário, Sophie. Até aqui e tudo mais, não há ninguém que eu prefira ter ao meu lado... Eu te amo, meu amor", escreveu ele, na ocasião.

Veja também

Saúde Copa do Mundo feminina: 25 das principais jogadoras perderam a competição por lesão no LCA; entenda