mundo Premier indiano faz ensaio fotográfico em "mini Maldivas" e atiça conflito com vizinho famoso Disputa de poder e força turística em região paradisíaca do Oceano Índico escala tensão entre os governos e gera repercussão até em Bollywood e na China

Tudo começou com um clique perfeito para um cartão postal. Uma imagem do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, recostado numa cadeira numa praia isolada de areia branca, gerou uma reação acalorada de autoridades das Maldivas, um pequeno arquipélago no Oceano Índico. Os indianos reagiram nas redes sociais com uma onda de indignação que suscitou repercussões até em Pequim.

Modi posava para uma série de fotos para destacar a beleza natural praiana das ilhas chamadas Lakshadweep, um território indiano a 240 quilômetros do continente e a apenas 160 quilômetros ao norte das Maldivas.

Lakshadweep é como uma "mini Maldivas", com apenas um décimo da massa terrestre dos atóis mais famosos, vizinhos ao sul. As pessoas de Minicoy, a ilha mais meridional, falam a mesma língua que os habitantes das Maldivas e preservam alguns dos seus costumes mais antigos.

Mas, nas palavras de elogio aparentemente inofensivas de Modi – as caminhadas matinais na praia eram “momentos de pura felicidade”, segundo ele –, as Maldivas ouviram uma ameaça. Cerca de meio milhão de pessoas estariam sensíveis a uma pressão da Índia, com a sua população de 1,4 bilhão.

“Que palhaço”, escreveu Mariyam Shiuna, vice-ministra do governo das Maldivas, na plataforma de mídia social X (antigo Twitter). Ela acusou Modi de ser um “fantoche de Israel” e de usar um colete salva-vidas enquanto "fingia" mergulhar. A postagem foi excluída posteriormente.



Numa das fotos, Modi estava praticando mergulho com snorkel – uma atividade compatível com coletes salva-vidas. Mas ele é, de fato, mais amigável com o governo israelense do que com as ilhas de maioria muçulmana. Outros habitantes das Maldivas usaram suas postagens nas redes sociais para insultar os turistas indianos e a Índia em geral.

A reação foi rápida e, segundo alguns relatos, aparentemente coordenada. Uma enxurrada de postagens de indianos importantes, incluindo funcionários do governo e estrelas de Bollywood, provocou indignação simultânea contra os vizinhos. Essas postagens foram ilustradas com imagens de Lakshadweep semelhantes a folhetos de viagem, o que tornou a competição explícita. (No entanto, muitas dessas fotografias foram tiradas nas Maldivas.)

Boicote escala, e Maldivas suspendem autoridades

Na segunda-feira, a pressão escalou. Um portal de viagens indiano, EaseMyTrip, juntou-se às celebridades indianas no boicote às reservas de viagens para as Maldivas. O governo das Maldivas finalmente hasteou a bandeira branca. A vice Mariyam Shiuna foi suspensa do cargo, juntamente a outros dois ministros que se juntaram a ela em comentários considerados ofensivos à Índia.

Desde a década de 1970, as Maldivas tornaram-se um dos destinos turísticos preferidos no mundo, ganhando US$ 3 bilhões de dólares em receitas turísticas em 2019, o que equivale a cerca de um quarto da sua economia nacional. Após a entrada em vigor do confinamento relacionado com a pandemia de coronavírus, quando o turismo chinês parou, a Índia tornou-se a maior fonte de visitantes com elevados gastos nas Maldivas.

A Índia sempre manteve Lakshadweep em segredo. Até recentemente, as suas ilhas recebiam apenas 10 mil visitantes por ano, quase todos indianos. Em 2021, o governo de Modi indicou que via ali um grande potencial inexplorado. Se as lagoas em forma de coral de Lakshadweep puderem ser vendidas ao mundo como uma alternativa às Maldivas, elas atingirão a força vital econômica do pequeno país.

No momento em que a "guerra de palavras" com a Índia atingiu o seu auge, com algumas celebridades indianas a jurar que iriam restringir as suas férias de luxo às próprias costas da Índia, o novo presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, estava prestes a iniciar uma visita de Estado de cinco dias à China. Sua viagem foi planejada muito antes, mas as rivalidades com a Índia já estavam na agenda.

As Maldivas, como vários outros países do Sul da Ásia, têm oscilado durante anos numa competição de grandes potências entre a Índia e a China. Sucessivos governos têm sido mais pró-China, como o de Abdulla Yameen, de 2013 a 2018, ou pró-Índia, como o liderado por Ibrahim Mohamed Solih até novembro. Muizzu, que o derrotou nas sondagens, fez campanha com plataforma de “India Out” (Fora Índia).

Muizzu já havia quebrado a tradição ao deixar de visitar a Índia e fazer sua primeira visita de Estado à Turquia. Portanto, não foi nenhuma surpresa que ele tenha escolhido a China para a sua segunda visita de Estado. O seu governo também pretende expulsar os cerca de 80 militares indianos que operam aeronaves baseadas nas Maldivas.

Mas o país de Muizzu e a Índia podem querer ter cuidado para não aumentar ainda mais a tensão. A Índia tem grandes projetos de infraestruturas em curso nas Maldivas, que nenhum dos lados quer cancelar. Ao suspender a vice Shiuna e seus colegas, Muizzu fez um aceno ao líder indiano.

A Índia, por seu lado, não quer minar a sua influência entre os seus vizinhos menores. Nos Himalaias, o Nepal e o Butão fizeram recentemente gestos na direção da China. A importância de manter aliados na sua rivalidade com a China é uma das razões pelas quais a Índia redobrou a sua estreita relação com Sheikh Hasina, a primeira-ministra de Bangladesh, que esta semana reivindica o seu quarto mandato consecutivo no poder.

