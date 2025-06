A- A+

diplomacia Premiês da China e do Canadá conversam por telefone e mostram disposição para melhorar relação "A China está disposta a trabalhar com o Canadá de forma prospectiva para promover a melhoria contínua das relações bilaterais", diz nota

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, conversou por telefone nesta sexta-feira, 6, com o homólogo do Canadá, Mark Carney, a pedido do líder canadense, informou o Ministério das Relações Exteriores chinês, em nota. Na ocasião, Li Qiang afirmou que as relações China-Canadá têm sido, há muito tempo, uma prioridade nas relações chinesas com os países ocidentais, mas que "têm sido alvo de interferências desnecessárias e enfrentado sérias dificuldades".

"A China está disposta a trabalhar com o Canadá de forma prospectiva para promover a melhoria contínua das relações bilaterais, colocá-las em um caminho de desenvolvimento saudável e estável e alcançar uma cooperação mutuamente vantajosa", menciona a nota.

Carney afirmou que os países têm uma profunda amizade tradicional, citou a disposição retomar as relações e espera retomar intercâmbios e mecanismos de diálogo de alto nível nas áreas de diplomacia, economia e comércio com a China, além de fortalecer a cooperação prática nas áreas de comércio, agricultura, energia, proteção ambiental.

Para o representante chinês, o desenvolvimento da China e do Canadá "é uma oportunidade, não uma ameaça, um para o outro". "Não há conflito de interesses fundamental entre os dois países, mas sim amizade tradicional e benefício mútuo", acrescenta. "Olhando para o futuro, a cooperação China-Canadá tem grande potencial. Os dois países possuem forte complementaridade econômica".

De acordo com o texto publicado pela pasta, a atual situação internacional é turbulenta e o unilateralismo e o protecionismo estão se tornando cada vez mais intensos, mas China está disposta a trabalhar com o Canadá para salvaguardar conjuntamente o multilateralismo e o livre comércio, promover a globalização econômica e o desenvolvimento do sistema multilateral de comércio na direção certa e injetar mais estabilidade na paz e no desenvolvimento mundial.



