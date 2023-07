A- A+

PREMIAÇÃO Prêmio CNT de Jornalismo deste ano será voltado para temática do transporte; veja detalhes Bancada avaliadora contará com jornalistas nacionais e especialista em transporte

Celebrando a sua 30ª edição, o Prêmio CNT de Jornalismo terá os meios de transporte e seus principais desafios como tema central. As inscrições já foram iniciadas e se estenderão até às 18h do próximo dia sete. Poderão ser selecionadas matérias e fotografias. Os melhores trabalhos concorrerão ao Grande Prêmio (R$ 60 mil) e às premiações por categoria (R$ 35 mil cada). Clique aqui para ler detalhes.

Para serem validados, os trabalhos jornalísticos deverão ter data de publicação entre os dias oito de agosto do ano passado e sete de agosto deste ano. As categorias são: áudio, fotojornalismo, impresso, internet, meio ambiente e transporte e vídeo. Podem concorrer materiais de veículos de comunicação, federações, associações e sindicatos.

A bancada avaliadora será composta por um especialista de transporte e quatro jornalistas do Brasil. Serão levados em conta critérios como relevância para o setor de transporte e o transportador, qualidade editorial, relevância para a sociedade, criatividade, originalidade, temporalidade e atualidade.

Supervisor do Conselho Regional de Pernambuco do Serviço Social do Transporte (SEST) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), Guilherme Adrião resumiu a proposta da premiação.

“Temos a vinculação de áudio, fotojornalismo e também a inclusão da comunicação setorial. Essa premiação nós fazemos voltada aos setores da área de transporte e são mais de dez categorias”, disse.

