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TRANSPORTE Prêmio CNT de Jornalismo recebe inscrições até sexta-feira (7) Além de contemplar os vencedores de cada categoria, será concecido o grande prêmio ao trabalho de maior destaque entre todos os finalistas, com premiação de R$ 60 mil

Termina na sexta-feira (7) o prazo de inscrição para o Prêmio CNT de Jornalismo 2026. A premiação, realizada pelo Sistema Transporte, valoriza reportagens que mostram o impacto do transporte e da logística no desenvolvimento econômico e social do país.

Sob o mote "Sempre em Movimento", o prêmio deste ano busca reportagens que mostrem como o setor de transporte transforma e contribui para a sociedade. A campanha reforça o segmento como motor do crescimento nacional e destaca a relevância da imprensa ao dar visibilidade a essa pauta.

Podem participar trabalhos de veículos nacionais publicados de 13 de agosto 2025 a 07 de agosto de 2026 que abordem a temática do setor. A participação é 100% gratuita, com inscrições realizadas exclusivamente on-line, no site da premiação.

O prêmio contempla sete categorias: Texto, Vídeo, Áudio, Fotojornalismo, Multiplataforma, Meio Ambiente e Transporte e Comunicação Setorial, sendo esta última destinada às entidades representativas do setor transportador.

Além de contemplar os vencedores de cada categoria, a CNT concederá o Grande Prêmio CNT de Jornalismo ao trabalho de maior destaque entre todos os finalistas, com premiação de R$ 60 mil. Os vencedores de cada categoria receberão R$ 35 mil. O resultado será divulgado em novembro.

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal oficial do Prêmio CNT de Jornalismo.

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