Premiação Prêmio IEL de Talentos reúne finalistas e anuncia vencedores no Recife Cerimônia nacional destaca projetos de estágio, educação e pesquisa aplicada que fortalecem o setor produtivo brasileiro

O Recife recebe nesta quarta-feira (3) a cerimônia nacional do Prêmio IEL de Talentos 2025, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que vai anunciar os vencedores das categorias Estágio IEL, Inova Talentos e Sistema S. O evento será realizado no Instituto Ricardo Brennand, a partir das 17h, reunindo representantes de empresas, instituições de ensino e jovens talentos de todo o país.

Crescimento do prêmio e abrangência nacional

O prêmio encerra um ciclo que mobilizou núcleos estaduais do IEL em todo o Brasil.

Nesta edição, 757 projetos foram inscritos, quase o dobro do registrado em 2024, quando foram apresentadas 377 propostas.

Em Pernambuco, 60 projetos participaram da etapa estadual, e seis seguiram para a final nacional. Também concorrem trabalhos oriundos da Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Acre e Paraná.

Os finalistas são os vencedores das seleções realizadas em 21 unidades das federações.

A edição 2025 celebra duas frentes estratégicas do IEL, Estágio IEL e Inova Talentos, e inclui a nova categoria Sistema S, que reconhece práticas inovadoras desenvolvidas por instituições, estagiários e bolsistas de entidades que compõem o sistema.

Importância da premiação para o mercado e para os jovens

Segundo o superintendente do IEL Pernambuco, Israel Erlich, o crescimento no número de inscritos reforça o papel do prêmio na promoção da qualificação profissional. Ele destaca que a iniciativa se consolida como uma referência nacional ao reconhecer soluções aplicáveis às demandas reais do setor produtivo.

A superintendente nacional do IEL, Sarah Saldanha, afirma que a premiação incentiva empresas, instituições de ensino e estudantes a seguirem investindo em inovação. Para ela, valorizar esses projetos é essencial para estimular competitividade e desenvolvimento no país.

Serviço

Evento: Cerimônia nacional do Prêmio IEL de Talentos 2025

Data: 3 de dezembro de 2025

Horário: A partir das 17h

Local: Instituto Ricardo Brennand - Recife (PE)

Realização: Instituto Euvaldo Lodi (IEL)

Com informações da assessoria

