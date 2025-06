Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo: TCE-PE abre inscrições para 2ª edição em 7 de julho

A- A+

Começam em 7 de julho as inscrições para a segunda edição do Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, promovido pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE).

As inscrições são gratuitas e seguirão até 5 de setembro. Poderão concorrer trabalhos veiculados entre 12 de outubro de 2024 e 5 de setembro de 2025.

De acordo com o TCE-PE, o prêmio é uma forma de valorizar a imprensa profissional que contribui para a transparência e o fortalecimento do controle social.

O concurso busca reconhecer as melhores reportagens que tenham promovido a cidadania, o controle externo e a melhoria da gestão pública em Pernambuco. A premiação vai de R$ 2 mil a R$ 7 mil.

Inscritos poderão concorrer em três categorias:

- Videojornalismo;

- Radiojornalismo; e

- Webjornalismo ou Jornalismo impresso.

Cada participante poderá concorrer com uma reportagem, em uma única categoria.

Os três melhores colocados em cada categoria receberão os seguintes prêmios, em valores líquidos:

1º lugar – R$ 7 mil

2º lugar – R$ 4 mil

3º lugar - R$ 2 mil

A comissão julgadora será formada por representantes do TCE-PE, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco (Sinjope).

>> Clique aqui para acessar o edital e outras informações

Inaldo Sampaio

Lançado em julho do ano passado pelo presidente do TCE-PE, Valdecir Pascoal, o prêmio homenageia o jornalista Inaldo Sampaio, que atuou por mais de 27 anos na Diretoria de Comunicação do Tribunal e faleceu em 2019, aos 64 anos.

