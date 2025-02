Prêmio Jabuti Acadêmico 2025 especifica regras para uso de IA

A- A+

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou as novidades para o Prêmio Jabuti Acadêmico, que chega a sua segunda edição em 2025. O prêmio - irmão mais novo do tradicional Jabuti - busca reconhecer e valorizar a produção acadêmica, científica, técnica e profissional brasileira.

Como informou a CBL na última quinta-feira, 30, a principal novidade deste ano é a inclusão da categoria Tradução, que vai avaliar livros em tradução inédita de qualquer idioma para o português e publicados em nova edição no Brasil. Nessa nova categoria, incluída entre os Prêmios Especiais, os jurados terão de ficar atentos a critérios específicos como: relação com a elocução original; domínio do português como língua de chegada, precisão vocabular e conceitual e preservação da ética, da diferença e mediação da diversidade cultural.

Outra novidade é a inclusão de novos critérios para os livros que concorrem no eixo Ciência Cultura, que abrange 27 categorias Neles, os jurados terão de avaliar quatro novos quesitos: relevância e pertinência científica; qualidade editorial; inovação e potencial de impacto.

O físico Marcelo Knobel, que acaba de assumir como diretor executivo da Academia Mundial de Ciências (TWAS), será novamente o curador do prêmio. O ex-reitor da Unicamp disse que o Jabuti Acadêmico 2025 vem com outras melhorias decorrentes do aprendizado com a primeira edição.

Uso de IA

Uma delas foi barrar o uso de inteligência artificial na produção textual das obras concorrentes, a menos que trechos gerados por ferramentas de IA estejam claramente indicados e tenham sido utilizados no contexto da obra, como exemplos, estudos, debates ou críticas aos modelos. Medida semelhante foi adotada pelo Prêmio Jabuti em 2024.

No ano anterior, a edição do clássico Frankenstein, de Mary Shelley, ilustrado com ajuda do Midjourney, apareceu entre os finalistas na categoria Ilustração. Depois de polêmicas, o livro foi desclassificado.

Outra medida adotada foi a possibilidade de desabilitar uma categoria inteira, caso ela não receba um mínimo de 20 obras inscritas. Neste caso, não haverá disputa. O professor Marcelo lembra que situação semelhante ocorreu - sem revelar a categoria - em 2024.

As inscrições para o Jabuti Acadêmico estão abertas até 20 de março e podem ser feitas pelo site do Prêmio Jabuti Acadêmico. Por lá também será possível fazer indicações ao Livro Acadêmico Clássico do Ano, premiação especial a ser dada a uma obra atemporal, que se mantém relevante e na memória de estudantes de diferentes segmentos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

