Prêmio levará um universitário de cada região do país para a China; saiba como concorrer

Um prêmio levará jovens universitários brasileiros para a China conhecer a cultura de empreededorismo do país. Cinco estudantes — um de cada região do país — serão escolhidos com base em destaque como em suas atuações em negócios, pesquisa, inovação ou causas sociais.

As inscrições são gratuitas no site do "Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário".

O prêmio ainda apoiará o desenvolvimento de carreira dos jovens selecionados com uma formação em liderança e acesso a uma comunidade para trocas e oportunidades de trabalho.

Podem concorrer estudantes de 18 a 24 anos de qualquer universidade pública ou privada do país.

Além das notas, serão avaliados a capacidade de execução, inovação, raciocínio lógico e visão de futuro dos candidatos. O processo seletivo possui cinco etapas.

O processo

Triagem: critérios de elegibilidade e análise inicial de projeto.

Entrevista

Banca Final

Resultado Finalistas

Evento de premiação

— O prêmio quer identificar universitários que realizam e sejam inspiração para toda esta nova geração de jovens. Esse é o único prêmio universitário com categorias nas 5 regiões porque acreditamos que o jovem precisa de referências regionais, próximas da sua realidade e que mostram que é possível fazer mais e ir mais longe. Nosso país com dimensões continentais só vai crescer e diminuir suas desigualdades, com talentos desenvolvendo suas realidades, de norte a sul — afirma Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.

Serviço

Inscrições de 15 de setembro a 13 de outubro de 2025

Premiação: 3 de novembro de 2025

