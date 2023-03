A- A+

MULHERES Prêmio Mulher Educadora Nísia Floresta acontece nesta quarta; Margarida Cantarelli é homenageada Solenidade acontecerá na manhã desta quarta-feira, no auditório da Academia Pernambucana de Letras, no Recife

A partir das 10h desta quarta-feira (22), o auditório da Academia Pernambucana de Letras (APL), na Avenida Rui Barbosa, receberá a solenidade de entrega do Prêmio Mulher Educadora Nísia Floresta 2023, evento inédito promovido através do Comitê de Educação do Núcleo Recife do Grupo Mulheres do Brasil. Entre as oito mulheres homenageadas, está Margarida de Oliveira Cantarelli, de 79 anos.

Ser destaque e inspiração no âmbito da educação de Pernambuco é o critério para indicação ao prêmio.

Margarida é professora, advogada, desembargadora e escritora. Atualmente, também ocupa a nona cadeira da APL. Em seu histórico profissional, Margarida já foi presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5).



Referência na luta em prol da escolarização feminina, Nísia Floresta, que dá nome ao prêmio, foi responsável por criar a primeira escola para meninas no Brasil, como forma de assegurar o direito à educação e a garantia de um futuro de liberdade e independência financeira, cenários anteriormente só reais para os homens.



Confira a listagem das oito homenageadas, por ordem alfabética, abaixo

01. Conceição Bizerra

02. Creuza Aragão

03. Edna Soares

04. Ivaneide Dantas

05. Luzilá Gonçalves

06. Margarida de Oliveira Cantarelli

07. Maria Lucielle

08. Teresa Leitão

