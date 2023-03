Prêmio Nísia Floresta homenageia mulheres educadoras; Margarida Cantarelli é uma das agraciadas

A- A+

A quarta-feira (22) foi de homenagens para oito mulheres que se destacam na educação pernambucana. Elas receberam, na Academia Pernambucana de Letras (APL), o Prêmio Mulher Educadora Nísia Floresta, promovido pelo Comitê de Educação do Núcleo Recife do Grupo Mulheres do Brasil. Entre as agraciadas, está a professora, advogada, desembargadora e escritora Margarida de Oliveira Cantarelli.

Imortal da APL, a magistrada já foi presidente da instituição e atualmente ocupa a nona cadeira da Academia. Sob fortes aplausos, ela recebeu a honraria, entregue em forma de diploma e broche, e destacou a emoção e o orgulho de ser homenageada.

“É uma emoção forte porque a minha alma de professora me acompanha durante o todo o meu percurso profissional. É muito forte. Onde quer que eu esteja, na atividade que eu estiver exercendo, sempre o magistério, o ensino, o estudante, o jovem, sempre me acompanham. Então essa homenagem, tendo Nísia Floresta [como patrona], que foi um exemplo de mulher do século 19 a defender a causa feminista, quando todas as portas eram fechadas para isso, aumenta a alegria e realização por um vida que eu dedico à educação”, comentou.

A desembargadora reforçou, ainda, o desejo de que mais mulheres sejam exemplos em suas áreas de atuação. “O importante, eu digo sempre, não é ser a primeira, é ser o exemplo, que venham outras e que você apenas inicie, que não fique isolado. Educação é congraçamento, é união, especialmente união de gerações”, pontuou.

Quem também esteve entre as homenageadas foi a senadora Teresa Leitão (PT), primeira mulher a ocupar o cargo por Pernambuco.

“Reverenciar a educação é sempre muito prazeroso porque é uma política pública importantíssima, de cidadania, de direitos, de civilidade, de humanização da sociedade. Eu agradeço ao grupo Mulheres do Brasil por essa iniciativa e por tudo o que a gente faz de visibilidade para as mulheres”, disse.

Professora e pedagoga, Teresa discursou em nome das agraciadas e lembrou a importância de abrir caminhos.

“Vincular nossos nomes ao nome de Nísia Floresta já é uma honra. Se hoje eu sou senadora da república, primeira mulher a ocupar o cargo, é graças a essas precursoras. Fico honrada em receber essa homenagem ao lado desse time multifacetado de mulheres”, frisou.

A escritora Luzilá Gonçalves, professora, pesquisadora e doutora em Estudos Literários, também se emocionou ao receber a honraria.

“Eu fui professora muito tempo, então eu sinto uma paixão muito grande pela palavra, porque é isso aí que diz a gente”, apontou. Ela destacou, ainda, a importância de se incentivar a leitura e a escrita. “Você pode ler literatura, romance, o que for, contanto que você leia. E escreva também”, comentou aos risos.

Líder do Comitê de Educação do Núcleo Recife do Grupo Mulheres do Brasil, Rosejara Ramos salientou que a premiação, inédita, acontece em março justamente por ser o mês que marca o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. E a quantidade de mulheres homenageadas, oito, também faz alusão à data.

De acordo com a liderança, a escolha do nome de Nísia Floresta, pioneira na luta pela escolarização feminina, reflete os ideais defendidos pelo grupo.

“No mês de março, costuma se prestar homenagem às mulheres por todo o histórico de luta e de conquistas. Então, pensamos em um referencial que como mulher tivesse contribuído muito para todos os nossos direitos no século 21 estarem sendo atendidos. Nessa busca, encontramos a figura de Nísia Floresta, que é considerada a primeira mulher educadora feminista do Brasil”, contou.

“Nós gostaríamos de homenagear mulheres educadoras, com almas femininas e feministas. Nós trouxemos à tona a imagem de Nísia Floresta, criamos o Prêmio Mulher Educadora Nísia Floresta e destacamos oito mulheres por ser o dia 8 o marco na luta das mulheres. A gente escolheu oito mulheres educadoras que tiveram passagem e que têm ainda hoje no estado de Pernambuco e contribuíram muito para a transformação da realidade pública do ensino”, completou Rosejara.

De acordo com o Grupo Mulheres do Brasil, o objetivo é que, a partir de agora, a premiação ocorra de forma anual.

Veja, abaixo, a relação, por ordem alfabética, com as oito mulheres homenageadas:

01. Conceição Bizerra (Pedagoga e Mestra e Doutora em Educação)



02. Creuza Aragão (Pedagoga, Administradora e integrante do Conselho Fiscal da Fundação Gilberto Freyre)



03. Edla Soares (Professora e Fundadora da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco)



04. Ivaneide Dantas (Secretária de Educação do Estado de Pernambuco)



05. Luzilá Gonçalves (Professora, Escritora, Doutora em Estudos Literários e Pesquisadora)



06. Margarida de Oliveira Cantarelli (professora, advogada, desembargadora e escritora)



07. Maria Lucielle Silva Laurentino (Prefeita de Bezerros)



08. Teresa Leitão (Professora, Pedagoga e Senadora da República pelo Partido dos Trabalhadores)

Veja também

Meio Ambiente Ministro norueguês diz que Brasil voltou a ser liderança ambiental