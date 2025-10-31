A- A+

Rio de Janeiro 'Prender o Doca é questão de tempo', diz secretário de Polícia sobre chefe do Comando Vermelho Delegado destacou que o criminoso é acusado da execução de desafetos e até de meninos que furtaram uma gaiola de passarinho

O traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, é a personificação do narcoterrorista, segundo o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), o delegado destacou que o criminoso é acusado da execução de desafetos e até de meninos que furtaram uma gaiola de passarinho na Baixada Fluminense. Curi afirmou que "prender o Doca é questão de tempo".

— É um criminoso que deu a ordem para matar os meninos de Belford roxo por causa de furto de uma gaiola de passarinho. Execução de desafetos e moradores, impõe a lei do silêncio. E temos relatos de que moradores não aguentam mais o Doca. O feedback dessa operação de moradores de comunidade foi maravilhoso, pediram mais. Prender o Doca é questão de tempo. Por um triz não prendemos o Doca. Mas a hora dele vai chegar.

