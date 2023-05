A- A+

Migração Preparativos ajudaram EUA a evitar caos migratório na fronteira após fim do Título 42 Fim da vigência da medida que previa deportação imediata durante a pandemia de Covid-19 não provocou uma onda migratória crescente como esperavam as autoridades americanas

Dois dias antes do fim do título 42 — que previa deportação imediata por razões de saúde pública, durante a— o presidente americano, Joe Biden, fez uma previsão sombria sobre as condições do governo de lidar com a onda migratória esperada, nas próximas semanas.

— Vai ser caótico por algum tempo — previu o presidente.

O caos, no entanto, não se confirmou. Muito menos o que os republicanos acreditavam seria o fim da carreira do secretário de Segurança Interna americano, Alejandro Mayorkas. Uma leva inicial de cerca de 10 mil pessoas, horas antes da regra deixar de valer, na quinta-feira, jogou luz sobre os centros de detenção e abrigos lotados e voltou a expor a realidade de um sistema de imigração falido. Em seguida, o que se viu foi uma visível desaceleração do fluxo de imigrantes, ao longo dos mais de três mil e duzentos quilômetros de fronteira com o México.

— Os Estados Unidos podem lidar com esse momento e sabemos como fazer isso de um modo ao mesmo tempo organizado e justo, refletindo nossos valores, interesses e respeito à lei — disse Vanessa Cárdenas, diretora-executiva do America's Voice, um grupo pró-imigração de orientação liberal de Washington.

Cárdenas defende, no entanto, que o governo Biden não compre a visão republicana de que a crise de imigração é eterna e requer apenas medidas de restrição por tempo indefinido.

O fim do título 42, depois de três anos, foi um lembrete — como se alguém na fronteira precisasse disso — das vulnerabilidades do sistema nacional de imigração, que está muito além da capacidade de lidar com o número de imigrantes e com a necessidade de determinar quem deve ficar e quem deve ser deportado.

O fim de semana também mostrou a habilidade das autoridades federais, governos locais e organizações não governamentais de fazerem temporariamente o encaminhamento da situação.

O governo enviou 1.500 soldados para ajudar a liberar mais agentes de patrulhamento de fronteira. Cidades declararam estado de emergência e abriram novos abrigos para imigrantes. Igrejas e outros grupos sem fins lucrativos receberam subsídios da Agência Federal de Gestão de Emergências e agentes de fronteira construíram locais de permanência temporários.

O governo também ordenou novas restrições duras para concessão de asilo, uma medida que recebeu críticas e contestação legal de grupos de defesa de direitos humanos. Por outro lado, autoridades aumentaram as oportunidades de pedido de entrada legal de imigrantes, por meio de um aplicativo de celular que permite agendar a entrevista de solicitação de asilo.

O que se seguiu a todas essas medidas foi um quadro bem mais tranquilo do que esperavam as autoridades americanas, tanto no Texas, quanto no Arizona, na Califórnia e nas cidades mexicanas próximas à fronteira.

No portão 42 do muro, em El Paso, Texas, o número de pessoas chegando vem caindo, desde sexta-feira. No domingo de manhã, a imprensa local noticiou que apenas 20 pessoas estavam esperando para se entregar aos agentes de fronteira. No entanto, as autoridades federais e estaduais — incluindo militares e agentes de imigração — aumentaram as operações em Samalayuca, a aproximadamente 48 quilômetros ao sul de Ciudad Juarez, para diminuir o “risco para a população de imigrantes”, disseram em um comunicado.

O crescente acampamento de imigrantes entrincheirado entre os muros na fronteira, entre San Diego e Tijuana, também se esvaziou, nos últimos dias, enquanto agentes de fronteira e de alfândega começaram a fazer a triagem das pessoas esperando no local. Sacos de lixo e pertences abandonados ficaram para trás. Na sexta, o prefeito de Tijuana, Montserrat Caballero, disse que não foram registrados “incidentes sérios”.

Em Tamaulipas, as cenas de caos que levaram muitas famílias desesperadas a cruzar o Rio Grande quase desapareceram. Em Matamoros, dois funcionários da Cruz Vermelha afirmaram que a situação dos imigrantes que entram pela fronteira seguiu de forma organizada. Aproximadamente 200 pessoas chegaram em portões de entrada nos Estados Unidos para pedir asilo — e apenas 50 não tinham marcado entrevista pelo aplicativo.

Miguel González Ponce, um pastor que ajuda a abrigar os imigrantes em Ciudad Juárez, confirmou que os abrigos da cidade tinham apenas em torno de 1.400 pessoas.

— Ao contrário do esperado, os imigrantes não estão chegando em massa — disse o pastor.

Autoridades disseram que as novas normas e os recursos destinados contribuíram para evitar um caos.

— Estamos planejando essa transição há muitos meses — disse o secretário de Segurança Interna americano, em entrevista à CNN americana, no domingo e completou: — Ainda é cedo, mas os números dos últimos dois dias são muito menores do que eram antes do título 42 perder a validade.

Poucos integrantes do governo Biden estão comemorando o que parece ser um momento de calma em meio à tempestade.

— Ainda é cedo — declarou Blas Nuñez-Neto, secretário-assistente para Políticas de Imigração e Fronteira do Departamento de Segurança Interna, na segunda-feira.

A situação em países que geraram um número recorde de pessoas em fuga não mudou, reconhece Nuñez-Neto. Além disso, os contrabandistas que lucram com os imigrantes que querem entrar nos Estados Unidos devem adaptar as estratégias para se adequar às novas regras, diz o secretário-assistente.

— Eles (os coiotes) vão buscar oportunidades de lucrar com a vulnerabilidades das pessoas — completou.

A fronteira continua sendo um dos problemas mais difíceis para o governo, em parte porque os Estados Unidos estão no centro de uma crise global de imigração causada pela deterioração política e econômica de muitos países das Américas Central e do Sul.

Ajudar a reconstruir a sociedade civil nesses países — o que o governo tentou fazer — pode ajudar a reduzir o número de imigrantes, mas esse é um objetivo de longo prazo e que enfrenta uma série de obstáculos.

O problema da fronteira também se tornou um dos temas mais centrais da polarização política americana — uma situação que impede o Congresso, há décadas, de chegar a um acordo significativo sobre como tornar o sistema mais eficiente e justo.

Desde que assumiram o controle da Câmara dos Deputados americana, no início do ano, os republicanos têm atacado Mayorkas, com alguns defendendo até o impeachment do secretário. A situação desde a revogação do título 42 não colabora para essa hipótese. Mesmo assim, o debate político em Washington ainda pode mudar, dependendo do que vá acontecer na fronteira, nos próximos dias.

