Com aulas marcadas para começarem nesta terça-feira (11), estão abertas as inscrições para o Acelere no Enem. O preparatório online e gratuito oferta 10 mil vagas para estudantes de Pernambuco.

O curso tem aulas ao vivo e gravadas de todas as disciplinas, plataforma gamificada, correção de redação ao vivo, monitorias interativas, simulados, exercícios e outros recursos.

As aulas ao vivo das disciplinas cobradas no vestibular são de segunda a sexta-feira, às 18h e às 19h30. Já as monitorias, espaços para que os estudantes possam tirar dúvidas, às 14h.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.acelerenoenem.com.br.

Com aposta em um ambiente digital dinâmico e interativo, o Acelere usa a tecnologia e inovação para engajar os alunos, como ressalta o fundador da iniciativa, Rhayann Vasconcelos.

Criado com o propósito de democratizar o acesso ao ensino de qualidade, o Acelere já impactou a trajetória de milhares de vestibulandos em todo o País. Segundo Rhayann, a educação é uma ferramenta essencial para a transformação de vidas.

"Nosso objetivo é mostrar que é possível, sim, estudar para o Enem com qualidade sem precisar gastar dinheiro com cursos caros. Queremos que cada estudante sinta que pode chegar lá, independentemente dos desafios a serem superados. O Acelere está aqui para abrir caminhos e impulsionar futuros", afirmou.

