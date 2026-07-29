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Sertão: presa com quase 8 kg de cocaína, mulher disse que receberia R$ 7 mil para transportar droga

Suspeita estava em ônibus interestadual, que foi abordado por policiais militares em Dormentes, no Sertão

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Polícia Militar apreende mais 7,6 kg de cocaína em ônibus interestadual no SertãoPolícia Militar apreende mais 7,6 kg de cocaína em ônibus interestadual no Sertão - Foto: Divulgação/PMPE

Uma mulher foi presa na madrugada desta quarta-feira (29) com mais de 7,6 quilos de cocaína na cidade de Dormentes, no Sertão de Pernambuco. Ela informou aos policiais que receberia R$ 7 mil pelo transporte da droga e que esta era a segunda vez que realizava esse tipo de serviço.

A droga foi apreendida por policiais militares do 5º Batalhão durante uma abordagem a um ônibus interestadual, onde ela estava como passageira.

O caso aconteceu durante um bloqueio na entrada do distrito de Lagoas, zona rural da cidade. O efetivo abordou o coletivo, que fazia a linha entre Juazeiro, na Bahia, e Juazeiro do Norte, no Ceará.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante a fiscalização, uma das passageiras do ônibus apresentou comportamento suspeito e informou aos policiais que transportava apenas uma mochila.

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Ao realizarem a revista nos pertences da mulher, os policiais encontraram oito tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando cerca de 7,665 kg da droga.

"Questionada sobre a origem do entorpecente, a mulher relatou que recebeu a mochila de um homem, na rodoviária de Petrolina [Sertão de Pernambuco], e que faria a entrega do material a outra pessoa na rodoviária de Juazeiro do Norte", afirmou a PM em nota.

  • Além dos tabletes, a polícia ainda apreendeu um aparelho celular com a suspeita, que foi conduzida à Delegacia de Plantão da Polícia Civil. Foto: Divulgação/PMPE.
    Além dos tabletes, a polícia ainda apreendeu um aparelho celular com a suspeita, que foi conduzida à Delegacia de Plantão da Polícia Civil. Foto: Divulgação/PMPE.
  • Além dos tabletes, a polícia ainda apreendeu um aparelho celular com a suspeita, que foi conduzida à Delegacia de Plantão da Polícia Civil. Foto: Divulgação/PMPE.
    Além dos tabletes, a polícia ainda apreendeu um aparelho celular com a suspeita, que foi conduzida à Delegacia de Plantão da Polícia Civil. Foto: Divulgação/PMPE.

Além dos tabletes, a polícia ainda apreendeu um aparelho celular com a suspeita, que foi conduzida à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

 

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