Presença de Bolsonaro na posse de Milei incomodou chefes de Estado sul-americanos

A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de posse do novo chefe de Estado argentino, Javier Milei, incomodou presidentes sul-americanos, confirmaram ao GLOBO fontes diplomáticas. Esses mesmos presidentes, seguindo à risca o protocolo argentino, tiveram de sentar-se próximos a Bolsonaro nos eventos realizados no Congresso Nacional, nos quais o ex-presidente brasileiro recebeu o mesmo tratamento de um chefe de Estado.

Pelas regras de protocolo do governo argentino, na cerimônia na qual o novo chefe de Estado é empossado, dentro do Parlamento, ex-presidentes estrangeiros ficam no mesmo local que delegações oficiais. O mesmo aconteceu quando todos foram para o lado de fora do Congresso, momento em que Milei pronunciou seu primeiro discurso como presidente da Argentina.

Após o discurso, Bolsonaro foi um dos convidados internacionais que abraçou o novo presidente argentino. O ex-presidente brasileiro sentou-se ao lado do primeiro ministro da Hungria, Viktor Orbán. Na mesma fileira de cadeiras estavam os presidentes do Equador, Gustavo Noboa, do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do Paraguai, Santiago Peña.

A incomodidade dos chefes de Estado sul-americanos aumentou na parte da tarde, quando todos foram para a Casa Rosada. Houve, segundo as mesmas fontes, sondagens de pessoas próximas de Bolsonaro e do próprio Milei, que tentaram incluir o ex-presidente brasileiro na foto oficial do novo presidente argentino com outros chefes de Estado internacionais — a clássica foto de família. As sondagens fracassaram, principalmente pela oposição de presidentes sul-americanos. Também esteve em Buenos Aires o chileno, Gabriel Boric.

O representante oficial do Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conseguiu evitar cruzar-se com Bolsonaro. Diplomatas brasileiros conversaram várias vezes com o embaixador e ex-chanceler argentino, Jorge Faurie, encarregado de todo o protocolo da posse, para garantir uma visita tranquila de Vieira ao país.

Finalmente, na hora dos cumprimentos na Casa Rosada, o chanceler brasileiro pode ter um breve encontro com Milei num local separado de onde passaram os chefes de Estado e, também, Bolsonaro. A própria chanceler argentina, Diana Mondino, confirmaram fontes brasileiras, atuou nas sombras para que o aperto de mãos entre Milei e Vieira ocorresse num ambiente de tranquilidade (leia-se sem Bolsonaro por perto).

O ex-presidente brasileiro teve sua foto com Milei no Salão Branco do palácio presidencial argentino, da qual também participou a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Mas, pelo menos na hora da foto oficial com todos os presidentes que participaram da posse, não recebeu o mesmo tratamento que outros chefes de Estado da região e do mundo.

Bolsonaro retornou a Brasília nesta segunda-feira pela manhã e, como fez durante toda sua visita a Buenos Aires, aproveitou sua passagem pelo aeroporto metropolitano da capital argentina para tirar selfies e fazer vídeos com seus seguidores, postados em suas redes sociais. Na Argentina, o ex-presidente foi tratado pelo novo governo e pela mídia local como uma celebridade internacional. Era o que se esperava, e essa foi uma das razões que levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a desistir de participar da posse de Milei.

