Presença de tropas dos EUA na Europa é forte, mas não será para sempre, diz secretário Hegseth

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, alertou que a presença robusta de tropas americanas na Europa atualmente "não será para sempre", ao reforçar pedido para que países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aumentem gastos com defesa.

"Os aliados precisam investir mais para proteger seu próprio terreno. Agora, a presença dos EUA é forte no continente, e presença na Polônia é uma prova disso", afirmou, em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 14, ressaltando a presença de apoio militar americano na fronteira com a Rússia. "Mas não sabemos quais serão os termos ou o que acontecerá após o fim da guerra na Ucrânia, ou daqui a cinco ou dez anos", acrescentou Hegseth.



O secretário de Defesa americano pontuou que, mesmo que a ameaça russa seja resolvida, a Europa poderá enfrentar outras ameaças, como uma ascensão da China. "Os EUA estão comprometidos com a aliança da Otan, mas está claro que os membros precisam gastar mais e investir mais em defesa", ressaltou.

Na visão dele, a Polônia é um "exemplo de país aliado" por liderar na expansão de investimentos em defesa. Sobre a guerra na Ucrânia, Hegseth comentou que a presença americana nas negociações é "para trazer mais realismo" para termos de um eventual acordo, mas frisou que este é "um problema da Europa". "Não acredito que tropas americanas vão entrar em solo na Ucrânia. Como Trump disse, isso deve ser resolvido pela Europa", afirmou.

