SOLIDARIEDADE Presente de Natal: Casa Zero distribui brinquedos arrecadados em doações Programação contou com variedade de atividades, como recreação, jogos, pintura, animações e música

Brinquedos arrecadados por meio de doações iluminam os corações das crianças da Casa Zero, na rua do Bom Jesus, área central do Recife, na tarde desta sexta-feira (22).

Em parceria com a Prefeitura do Recife, Rede Globo Nordeste e Paço do Frevo, a iniciativa proporciona diversão para as crianças atendidas pela Rede Muda Mundo, que recebem os presentes. Além disso, outra parte dos brinquedos será destinada ao Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep.

A programação contou com recreação, jogos, pintura, animações e música.

Coordenadora de Impacto Social da Casa Zero, Taciana Soares afirma que o evento "antecipou uma celebração que ficará marcada na memória das crianças".

Ela também explicou a escolha pelo Lar Paulo de Tarso como destino de outra parcela de brinquedos. “O Lar Paulo de Tarso está iniciando uma nova fase do zero, e para nós da Casa Zero, é uma honra contribuir com essa jornada, oferecendo uma onda de amor, carinho e acolhimento, assim como fazemos ao receber todos que chegam ao nosso espaço. Parte dessa dedicação se reflete nos brinquedos que compartilhamos, buscando também levar alegria às crianças que estão nesse caminho”, diz.

