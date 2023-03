Presidência da Ucrânia: mandado de prisão contra Putin é "só o começo"

A Presidência ucraniana celebrou nesta sexta-feira (17) a emissão de uma ordem de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que o considera responsável pela deportação de crianças em áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

“É só o começo”, comemorou o chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, por meio do Telegram.

Para o ministro ucraniano de Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, a iniciativa “gira a roda da justiça”, disse no Twitter.

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes.