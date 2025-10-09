Diplomacia
Presidência israelense diz esperar visita de Trump no domingo
Um evento programado no domingo na residência do presidente israelense em Jerusalém foi cancelado
O gabinete da presidência israelense afirmou, nesta quinta-feira (9), que espera que o presidente americano, Donald Trump, visite o país no domingo (12), depois que o mandatário americano anunciou um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas.
Um evento programado no domingo na residência do presidente israelense em Jerusalém foi cancelado "pela esperada libertação dos reféns e (...) a futura visita presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, a Israel", indicou o gabinete do presidente israelense, Isaac Herzog, nesta quinta-feira.
"Tomou-se a decisão devido aos bloqueios de segurança previstos para a visita e os acontecimentos históricos dos próximos dias", acrescentou.