A- A+

Diplomacia Presidência israelense diz esperar visita de Trump no domingo Um evento programado no domingo na residência do presidente israelense em Jerusalém foi cancelado

O gabinete da presidência israelense afirmou, nesta quinta-feira (9), que espera que o presidente americano, Donald Trump, visite o país no domingo (12), depois que o mandatário americano anunciou um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas.

Um evento programado no domingo na residência do presidente israelense em Jerusalém foi cancelado "pela esperada libertação dos reféns e (...) a futura visita presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, a Israel", indicou o gabinete do presidente israelense, Isaac Herzog, nesta quinta-feira.

"Tomou-se a decisão devido aos bloqueios de segurança previstos para a visita e os acontecimentos históricos dos próximos dias", acrescentou.

Veja também