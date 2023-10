A- A+

Embate Presidente argentino denuncia Milei após volatilidade cambiária A denúncia está no tribunal federal de justiça María Servini e inclui Ramiro Marra e Agustín Romo, dirigentes do partido de extrema direita

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, denunciou penalmente nesta quarta-feira (11) o candidato ultraliberal Javier Milei por “intimidação pública”, responsabilizando-o pela queda vertiginosa do peso frente ao dólar no mercado paralelo.

O câmbio do dólar negociado no mercado paralelo, conhecido como "dólar blue", superou ontem a barreira psicológica dos 1.000 pesos, depois que Milei recomendou não renovar as aplicações em renda fixa em moeda nacional.

A taxa de câmbio oficial é de 365 pesos por dólar.

"Jamais em pesos, jamais em pesos. O peso é a moeda emitida pelo argentino político, por fim, não pode valer nem excremento, porque esse lixo não serve nem para adubo", disse o candidato, favorito nas pesquisas para as eleições presidenciais de 22 de outubro, e que promove a dolarização da economia argentina.

A denúncia está no tribunal federal de justiça María Servini e inclui Ramiro Marra e Agustín Romo, dirigentes do partido de extrema direita A Liberdade Avança, de Milei, que também escreveram mensagens incitando a população a não poupar em pesos e a comprar dólares.

"Hoje, mais do que nunca: não poupe em pesos. Cuide do seu dinheiro, te custou muito ganhá-lo", publicou Marra na última segunda-feira, em sua conta na rede X, antigo Twitter.

A Argentina atravessa uma grave crise econômica, com uma inflação de mais de 120% ao ano, pobreza de 40%, e forte escassez de divisas, no âmbito de um controle ferrenho do câmbio.

Veja também

Conflito no Oriente Médio Namorado de brasileira desaparecida em Israel morre após ataque do Hamas