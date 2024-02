Presidente argentino viaja para Israel, Itália e Vaticano

A- A+

O presidente argentino, Javier Milei, partirá nesta segunda-feira (5) em uma viagem, cujo primeiro destino será Israel, onde se reunirá com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e que incluirá uma audiência com o papa Francisco no Vaticano.

Após sua visita à Santa Sé, o ultraliberal Milei se reunirá em Roma com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

O presidente partirá de Buenos Aires em voo comercial. Ele viaja acompanhado da chanceler Diana Mondino, de sua irmã e secretária-geral da Presidência, Karina Milei, e do rabino Axel Wahnish, designado embaixador argentino em Israel.

Ele chegará a Tel Aviv na tarde de terça-feira e visitará o Muro das Lamentações, disse o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Na quarta-feira (7), reúne-se em Jerusalém com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e depois com o primeiro-ministro Netanyahu, a quem vai reiterar o apoio de seu governo na luta contra o movimento islamista Hamas.

O presidente argentino condenou publicamente a violência "atroz e imperdoável" do Hamas, referindo-se ao ataque no sul de Israel ocorrido em 7 de outubro.

Na quinta-feira (8), visitará um kibutz e terá uma reunião com familiares dos sequestrados pelo Hamas.

Milei expressou que seu governo vai procurar fazer de Israel e dos Estados Unidos seus principais aliados internacionais.

Em Roma, juntam-se à sua delegação o ministro do Interior argentino, Guillermo Francos, a ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello, e o secretário de Culto, Francisco Sánchez.

Milei participará, em 11 de março, da missa de canonização da beata Maria Antônia de São José, Mama Antula, na Basílica de São Pedro. No dia seguinte, será recebido em audiência pelo papa Francisco.

