Presidente argentino viajará ao Texas para se reunir com Elon Musk em fábrica da Tesla

Após vários acenos mútuos, o presidente da Argentina, Javier Milei, se reunirá com o empresário sul-africano canadense Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo, de acordo com o ranking da revista Forbes. O encontro será realizado na sexta-feira (12), na fábrica de carros elétricos da Tesla — empresa cujo CEO é Musk — localizada em Austin, Texas, nos Estados Unidos.

Milei, que chegou com sua irmã e conselheira presidencial Karina Milei em Miami na manhã de quarta-feira (10), estava originalmente programado para se encontrar com Musk no sábado (13). Seu porta-voz, Manuel Adorni, anunciou o novo horário da reunião no X (antigo Twitter), sem especificar quaisquer outras mudanças na agenda de sua viagem internacional.

“O Presidente da Nação visitará a fábrica da Tesla no Texas na próxima sexta-feira, 12 de abril, às 10 horas. Lá, ele também se reunirá com Elon Musk. Fim”, informou Adorni, na quinta-feira, sem especificar o fuso horário.

O encontro entre Milei e Musk tem como pano de fundo um histórico de elogios entre os dois. Um dos primeiros comentários ocorreu quando o empresário parabenizou o presidente após vencer a eleição em novembro do ano passado.

— Hoje eu tive uma ótima conversa com Elon Musk, na qual eu o agradeci por defender as ideias de liberdade e apoiar nosso trabalho, especialmente considerando tudo o que ele representa como um ícone da liberdade no mundo — disse o presidente na época. — Elon me desejou boa sorte e sucesso em meu trabalho, lembrando-me de que a Argentina costumava ser um dos países mais prósperos e influentes do mundo e que ele estava ciente de todos os desafios que tanto a Argentina quanto eu temos pela frente.

Desde que Milei começou a corrida para a Casa Rosada, os dois homens têm se envolvido em trocas amigáveis nas redes sociais. Em setembro de 2023, o magnata respondeu ao apresentador americano Tucker Carlson depois que ele publicou um vídeo promovendo sua entrevista com o líder do A Liberdade Avança e então candidato à presidência.

"A hiperinflação e a política monetária imprudente poderão em breve devastar a economia global. Nós viajamos para a Argentina, onde isso já aconteceu", disse o jornalista em uma gravação que ele carregou no X em 13 de setembro.

Em resposta, Musk escreveu: “Os gastos excessivos do governo, que são a causa principal da inflação, arruinaram inúmeros países".

O empresário também se referiu ao discurso de Milei no Fórum Econômico de Davos, realizado em janeiro deste ano: “Boa explicação sobre o que torna os países mais ou menos prósperos", disse o magnata, que também é proprietário do X (antigo Twitter).

O presidente respondeu enfaticamente com pontos de exclamação e disse que estava muito agradecido.

Antes de se encontrar com Musk, Milei participou de uma cerimônia judaica em Miami na quarta-feira, onde foi reconhecido por seu apoio a Israel como "Embaixador Internacional da Luz" em uma sinagoga. Nesta quinta, o presidente argentino se reuniu com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, e fará um discurso na Universidade Internacional da Flórida na parte da tarde, de acordo com uma cópia de sua agenda compartilhada por sua equipe de imprensa na terça-feira.

Para encerrar a viagem, Milei voará, no domingo, para Copenhague para se reunir com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, antes de assinar o contrato para a compra de 24 aeronaves F-16 para a Força Aérea Argentina.

