Presidente chileno alerta sobre "isolacionismo" e negação da crise climática

O presidente do Chile, Gabriel Boric, alertou neste sábado (16), em Lima, sobre a ameaça do "isolacionismo" e da negação da crise climática, durante uma cúpula da aliança Ásia-Pacífico marcada pelo temor de políticas protecionistas que Donald Trump possa impor.

Sem mencionar diretamente o presidente eleito dos Estados Unidos, um cético em relação às mudanças climáticas, Boric incentivou os líderes no fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) a se manterem unidos diante desse desafio.

"Diante da ameaça do isolacionismo, da negação da crise climática por parte de alguns, estejamos mais unidos do que nunca", disse o governante de esquerda perante os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.

"Sejamos capazes de superar nossos preconceitos e entender que nós passamos, como presidentes ou presidentas, mas nossos povos e as instituições permanecerão", acrescentou.

Boric também defendeu o "multilateralismo e a cooperação" para enfrentar o aquecimento global e promover a transição energética.

Durante o encontro em Lima, Xi alertou sobre o crescimento do "unilateralismo e do protecionismo", bem como sobre uma maior "fragmentação da economia mundial". Trump ameaça impor uma tarifa de 60% às exportações chinesas destinadas aos Estados Unidos.

As preocupações sobre o retorno do bilionário republicano também incluem a possibilidade de que ele retire novamente os EUA do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, como já fez durante seu primeiro mandato (2017-2021).

