CONSELHO DE PAZ Presidente chinês defende ordem mundial baseada na ONU A China foi convidada para o Conselho da Paz de Trump, mas não confirmou sua participação

O presidente Xi Jinping afirmou nesta terça-feira (27), durante uma reunião em Pequim com o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, que a China defende a ordem mundial baseada na ONU.

O comentário foi uma resposta ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a criação de um novo "Conselho da Paz", que gerou preocupações sobre uma possível rivalidade com a ONU.

Reunidos no Grande Salão do Povo, Xi disse a Orpo que "a China está disposta a trabalhar com a Finlândia para defender firmemente o sistema internacional que tem as Nações Unidas no centro", segundo um comunicado divulgado pelo canal estatal CCTV.

A China foi convidada para o Conselho da Paz de Trump, mas não confirmou sua participação. Xi insiste na importância da ordem internacional centrada na ONU.

Orpo disse que esperava discutir "questões internacionais" e "cooperação bilateral" com Xi.

O governante finlandês, que faz uma visita de quatro dias, é mais um líder ocidental que corteja a China, em um momento no qual as políticas voláteis de Trump impulsionam um realinhamento de seus aliados.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o presidente da França, Emmanuel Macron, visitaram Pequim nas últimas semanas. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, deve chegar ao país na quarta-feira.

