Política Presidente chinês faz rara visita à conflituosa região de Xinjiang Esta região no extremo oeste do país habitada por diversos grupos étnicos, incluindo os uigures de língua turca, foi palco de ataques que causaram inúmeras vítimas civis

O presidente chinês, Xi Jinping, iniciou nesta terça-feira (23) uma rara visita a Xinjiang, região no noroeste da China habitada por diversos grupos étnicos, incluindo os uigures de língua turca, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

Esta região conflituosa no extremo oeste do país foi palco de ataques que causaram inúmeras vítimas civis.

O governo chinês segue uma política de segurança firme há uma década em nome do combate ao terrorismo, embora grupos de direitos humanos a denunciem como repressão à minoria uigur.

Xi chegou à capital regional, Urumqi, para participar das comemorações do 70º aniversário do estabelecimento administrativo da região autônoma uigur de Xinjiang, informou a Xinhua.



Ao chegar, ele se encontrou com representantes de todos os grupos étnicos e "expressou sua esperança de que todos unam forças e avancem juntos para construir uma Xinjiang magnífica", acrescentou a agência.

Grupos de direitos humanos acusam a China de realizar uma repressão brutal contra uigures e outras minorias muçulmanas em Xinjiang, com práticas como trabalhos forçados e campos de detenção.

Pequim rejeita as denúncias de abusos e insiste que suas ações em Xinjiang ajudaram a combater o extremismo e a promover o desenvolvimento.

O status da região autônoma permite que a língua local seja falada em conjunto com o mandarim e, em teoria, concede maior autonomia. Na prática, a região permanece estritamente controlada por Pequim.

