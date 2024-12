Presidente chinês diz que guerra comercial com EUA 'não terá vencedores'

A- A+

O presidente da China, Xi Jinping, alertou nesta terça-feira (10) que uma guerra comercial com os Estados Unidos "não terá vencedores", informou a imprensa estatal, em antecipação ao retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Em seu primeiro mandato, o magnata republicano iniciou uma dura guerra comercial contra a China e prometeu impor tarifas ainda mais elevadas à segunda maior economia do mundo quando assumir o cargo em janeiro.

"As guerras tarifárias, guerras comerciais e guerras tecnológicas são contrárias às tendências históricas e às regras econômicas e não terão vencedores", declarou Xi durante um encontro com dirigentes de instituições financeiras multilaterais em Pequim, segundo uma transmissão da emissora estatal CCTV.

"A China quer manter o diálogo com o governo americano, expandir a cooperação, administrar as diferenças e promover as relações China-EUA em uma direção estável, saudável e sustentável", afirmou Xi.

A maior economia asiática enfrenta um período de desaceleração desde o fim das restrições impostas durante a covid e não se recupera da maneira esperada.

As autoridades preveem para este ano um crescimento de cerca de 5% do PIB, apesar da fraca demanda interna, do índice de desemprego elevado e de uma prolongada crise no setor imobiliário.

Xi disse durante a reunião que a China tem "plena confiança" em alcançar o objetivo de crescimento para 2024, segundo a CCTV.

