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Ásia Presidente chinês visitará a Coreia do Norte em 8 e 9 de junho Agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, confirmou a viagem sem fornecer mais detalhes

O presidente chinês, Xi Jinping, visitará a Coreia do Norte na próxima semana, o mais recente de uma série de encontros de alto nível nos quais Pequim se posiciona como uma potência diplomática no cenário global, informou a mídia estatal nesta sexta-feira (5).

"A convite de Kim Jong Un (líder norte-coreano) (...), Xi Jinping, secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China e Presidente da República Popular da China, realizará uma visita de Estado à República Popular Democrática da Coreia nos dias 8 e 9 de junho", declarou a emissora estatal CCTV.

A agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, confirmou a viagem sem fornecer mais detalhes.

Pequim é uma fonte vital de apoio diplomático e político para a Coreia do Norte, uma das nações mais isoladas do mundo, que possui armas nucleares e está sujeita a pesadas avaliações internacionais.

Esta é a primeira viagem oficial de Xi ao exterior neste ano e ocorre após ele ter recebido sucessivamente em maio o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

“A China está se reunindo com líderes de todo o mundo, coordenando posições e atuando como mediadora”, disse à AFP Lim Eul-chul, especialista em assuntos norte-coreanos da Universidade Kyungnam, na Coreia do Sul.

"À medida que a estatura internacional da China cresce, Pequim pode buscar a atração de Pyongyang mais ativa para sua órbita diplomática como parceira na promoção de uma ordem internacional mais multilateral", acrescentou.

Pyongyang depende da China para até 95% de seu comércio internacional e 85% de suas exportações, segundas estatísticas de 2022 do Comitê Nacional sobre a Coreia do Norte, um think tank sedado em Washington.

No entanto, uma nação isolada tem se aproximado da Rússia nos últimos anos, especialmente após a invasão da Ucrânia em 2022. O Norte inveja milhares de soldados e armas para apoiar Moscou.

Em troca, analistas observam que a Coreia do Norte recebe ajuda financeira, tecnologia militar, alimentos e energia para ajudar a contornar as avaliações impostas devido ao seu programa de armas nucleares proibidas.

Relação sê

O facto de Xi ter escolhido a Coreia do Norte para a sua primeira viagem internacional de 2026 é "uma forma deliberada de refutar a interpretação, comum em várias capitais ocidentais, de que Pyongyang havia passado discretamente para a órbita de Moscou", comentou Seong-Hyon Lee, da Fundação George HW Bush para as Relações EUA-China.

Durante uma visita a Pyongyang em abril, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, encorajou que os dois países deveriam "aumentar a cooperação" em questões internacionais e regionais e "manter comunicação e interação estreita".

É do interesse da China monitorar o programa nuclear da Coreia do Norte, que avança em um ritmo “extremamente rápido”, disse à AFP Hong Min, do Instituto Coreano para a Unificação Nacional.

"Esse aspecto precisa ser controlado. Se a Coreia do Norte agir de maneira provocativa e beligerante, isso poderá desencadear conflitos regionais, ou que contrariaria os interesses da China", observou Hong.

Kim anunciou, nesta semana, um aumento “exponencial” nas capacidades nucleares do seu país.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul declarou esperar que os contactos entre o Norte e a China contribuam para a paz e a estabilidade e que Pequim desempenhe um papel construtivo.

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