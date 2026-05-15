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Internacional Presidente chinês visitará os EUA no 2º semestre após convite de Trump Informação foi dada pelo chefe da diplomacia do país asiático

O presidente chinês, Xi Jinping, viajará para os Estados Unidos no outono (no hemisfério norte, primavera no Brasil), afirmou o chefe da diplomacia do país asiático, segundo a imprensa estatal, horas depois da visita de Donald Trump a Pequim.

“O presidente chinês, Xi Jinping, fará uma visita de Estado aos Estados Unidos no outono deste ano, a convite do presidente americano, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (15) o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi”, noticiou a agência Xinhua.

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