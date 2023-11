A- A+

MUNDO Presidente chinês Xi, sai de Pequim rumo à cúpula com Biden O encontro será em San Francisco

O presidente chinês, Xi Jinping, deixou Pequim nesta terça-feira (14), informaram os veículos de comunicação estatais, com destino a San Francisco (Estados Unidos), onde se reunirá com o seu homólogo americano, Joe Biden.

"Na noite de 14 de novembro, o presidente Xi Jinping deixou Pequim em um avião especial. A convite do presidente Biden dos Estados Unidos, ele irá a San Francisco para a reunião dos presidentes China-Estados Unidos", informou a emissora estatal CCTV.

Os dois líderes se reunirão à margem da cúpula da APEC em San Francisco, o primeiro encontro em um ano, apesar dos desentendimentos comerciais, das sanções e da questão de Taiwan, que alimentam as tensões entre as duas maiores economias do mundo.

