DIPLOMACIA
Presidente colombiano anuncia reunião com Trump nos EUA em 3 de fevereiro
Donald Trump e Gustavo Petro protagonizaram uma áspera confrontação verbal no ano passado e
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que se reunirá nos Estados Unidos com seu par Donald Trump em 3 de fevereiro, em meio a uma desescalada das tensões diplomáticas entre ambos os mandatários.
Leia também
• Trump, Petro e Milei participarão do Fórum de Davos este ano
• Petro pede a Delcy para combater 'juntos' o narcotráfico
• Presidente da Colômbia, Petro diz que temeu ser capturado pelos EUA assim como Maduro
"Será em 3 de fevereiro. Já veremos os resultados dessa reunião", disse Petro nesta quarta-feira (14), durante uma reunião televisionada com seus ministros.
Trump e Petro protagonizaram uma áspera confrontação verbal no ano passado e a tensão escalou após o ataque americano à Venezuela em 3 de janeiro, com ameaças de Trump sobre possíveis ações militares na Colômbia.
Ambos diminuíram o tom na semana passada após uma conversa telefônica na qual acordaram apaziguar os ânimos.