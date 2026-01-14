A- A+

DIPLOMACIA Presidente colombiano anuncia reunião com Trump nos EUA em 3 de fevereiro Donald Trump e Gustavo Petro protagonizaram uma áspera confrontação verbal no ano passado e

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que se reunirá nos Estados Unidos com seu par Donald Trump em 3 de fevereiro, em meio a uma desescalada das tensões diplomáticas entre ambos os mandatários.

"Será em 3 de fevereiro. Já veremos os resultados dessa reunião", disse Petro nesta quarta-feira (14), durante uma reunião televisionada com seus ministros.

Trump e Petro protagonizaram uma áspera confrontação verbal no ano passado e a tensão escalou após o ataque americano à Venezuela em 3 de janeiro, com ameaças de Trump sobre possíveis ações militares na Colômbia.

Ambos diminuíram o tom na semana passada após uma conversa telefônica na qual acordaram apaziguar os ânimos.

