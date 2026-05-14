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América Latina

Presidente cubano diz que suspender bloqueio dos EUA seria "um modo mais fácil" de ajudar Cuba

Cuba está submetida desde o fim de janeiro a um bloqueio energético dos Estados Unidos

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O presidente cubano Miguel Díaz-CanelO presidente cubano Miguel Díaz-Canel - Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta quinta-feira (14) que o levantamento do "bloqueio" imposto pelos Estados Unidos seria "uma forma mais fácil" de ajudar a ilha, após a oferta de auxílio humanitário de 100 milhões de dólares (R$ 498 milhões) feita por Washington.

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Cuba está submetida desde o fim de janeiro a um bloqueio energético dos Estados Unidos e enfrenta há vários dias uma crise energética muito grave, que provoca cortes de eletricidade e uma crescente exasperação da população.

"Os danos poderiam ser aliviados de uma maneira mais fácil e rápida com o levantamento ou o afrouxamento do bloqueio, pois se sabe que a situação humanitária é friamente calculada e induzida" por Washington, escreveu Díaz-Canel no X.

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