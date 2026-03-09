A- A+

GUERRA Presidente da África do Sul pede que partes de guerra cessem fogo para negociação A declaração foi dada ao lado do presidente Lula

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, defendeu o cessar-fogo no Oriente Médio para que Irã, Israel e Estados Unidos possam dar início a uma negociação. Ramaphosa condenou as mortes na guerra deflagrada no Irã, em especial as mortes de civis - a maior parte de iranianos.

A declaração foi dada ao lado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, 9.

O presidente sul-africano realiza visita de Estado nesta segunda Foi recebido por Lula no Palácio do Planalto pela manhã e seguirá para um almoço no Itamaraty. Depois, ainda terá agendas no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Nossa visita ao Brasil ocorre em um momento de recrudescimento dos conflitos no Oriente Médio. Assim, fazemos um chamado para uma resolução pacífica das disputas que ocorrem violando a Carta das Nações Unidas, e condenamos a perda de vidas, especialmente a vida de civis e destruição da infraestrutura vital nessa parte do mundo", disse Ramaphosa em declaração à imprensa ao lado de Lula. "Nós chamamos todas as partes envolvidas nesse conflito para um cessar-fogo imediato, para que haja uma negociação", completou o sul-africano.

Ramaphosa agradeceu Lula pela recepção. Agradeceu pelos dois acordos assinados nesta segunda-feira, que dizem respeito ao turismo.

Também demonstrou solidariedade à população de Minas Gerais, em especial as pessoas da Zona da Mata, por causa das chuvas que atingiram a região na última semana.

O presidente sul-africano também defendeu a ampliação das relações comerciais entre os dois países.





