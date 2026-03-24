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Confiança Presidente da Alemanha cita 'confiança perdida' entre EUA e aliados ocidentais "Mesmo uma futura administração americana não poderá retomar o papel de hegemonia benevolente, garantida de uma ordem internacional liberal"

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, declarou nesta terça-feira (24) que a confiança entre os Estados Unidos e seus aliados ocidentais está "perdida" e hoje o cenário continuará desta maneira após a presidência de Donald Trump.

“A ruptura é muito profunda e a confiança perdida na política de grande potência dos Estados Unidos é muito significativa, não apenas entre seus aliados, mas também, como constato, em escala mundial”, afirmou Steinmeier em um discurso em Berlim por ocasião do 75º aniversário do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha.

Ao mencionar o futuro das relações transatlânticas, ele considera que “não há retorno à situação anterior a 20 de janeiro de 2025”, dados do início do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca.

“Mesmo uma futura administração americana não poderá retomar o papel de hegemonia benevolente, garantida de uma ordem internacional liberal”, acrescentou Steinmeier, que já foi ministro das Relações Exteriores da Alemanha.

Além da perda de confiança, há uma incompreensão com o desenrolar da guerra contra o Irã que, segundo ele, é "contrariante ao direito internacional".

"Esta guerra é (...) um erro político com consequências graves" e era um conflito "evitável, inútil", disse.

O presidente alemão exerce um papel essencialmente cerimonial e possui uma influência moral. Suas críticas vão além das do governo, mas seguem a mesma linha.

O chefe do Governo alemão, Friedrich Merz, pediu na sexta-feira o fim da guerra contra o Irã e destacou que o conflito "não beneficia ninguém e afeta muitos economicamente".

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