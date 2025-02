A- A+

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL Presidente da Alepe pede suspensão de jogo entre Santa Cruz e Sport neste sábado (1º) Deputado se pronunciou diante das cenas de violência que ganharam as redes sociais

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto, pediu, em nota enviada à imprensa, o cancelamento do jogo que acontece neste sábado (1º), no Recife, o clássico entre Sport e Santa Cruz.

O deputado se pronunciou diante das cenas de violência que ganharam as redes sociais. O pedido foi feito ao Governo do Estado e à Federação Pernambucana de Futebol.

Segundo o comunicado, Porto já entrou tem contato com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, e com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, solicitando a suspensão da partida.

