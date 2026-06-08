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AMÉRICA LATINA Presidente da Bolívia culpa 'narcoterroristas' por protestos e alerta que 'seus dias estão contados' Rodrigo Paz afirmou que os grupos mais violentos são facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

O presidente boliviano, Rodrigo Paz, denunciou nesta segunda-feira (8) que os "narcoterroristas" estão por trás dos protestos que exigem sua renúncia e os advertiu de que "seus dias estão contados", após promulgar uma lei que lhe permitirá controlar as manifestações com o auxílio das Forças Armadas.

Operários da construção, agricultores, mineradores, transportadores e professores têm pressionado o governo com dezenas de bloqueios de estradas que paralisaram as principais cidades do país nas últimas cinco semanas. Em confrontos recentes para desobstruir as vias, o governo informou que quatro policiais foram baleados.

O presidente afirmou que os grupos mais violentos são facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

Com a promulgação da lei na terça-feira, Paz, que está no poder há sete meses, agora tem carta branca para declarar estado de exceção, o que também restringiria a liberdade de reunião e de movimento, elementos essenciais para os protestos.

"Aos violentos, aos narcoterroristas (...): seus dias estão contados. Vamos fazer cumprir o que manda a Constituição", disse o presidente durante um ato no palácio do governo, ao lado de seus ministros.

O governo boliviano, um novo aliado dos Estados Unidos, acusa o ex-presidente Evo Morales de estar por trás dos intensos protestos que, segundo uma denúncia apresentada à Organização dos Estados Americanos (OEA), buscam "desestabilizar a ordem democrática".

Morales, foragido e procurado por um caso de tráfico de criança, que ele nega, descreveu os distúrbios em uma recente entrevista à AFP como uma "rebelião" contra um governo "subjugado" pela administração de Donald Trump.

Os manifestantes rejeitam as propostas de reforma de Paz, que pôs fim a 20 anos de governos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) e Luis Arce (2020-2025), e denunciam a falta de avanços na superação da pior crise econômica do país em quatro décadas.

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