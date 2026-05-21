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Bolívia Presidente da Bolívia troca ministro do Trabalho em meio a protestos Paz, que desde o início de maio enfrenta manifestações de operários, camponeses indígenas, transportadores e mineiros, prometeu na quarta-feira a mudança para, segundo disse, incluir a voz dos setores sociais

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O presidente da Bolívia, o político de centro-direita Rodrigo Paz, nomeou nesta quinta-feira (21) um novo ministro do Trabalho como parte de uma reorganização de seu gabinete com a qual tenta acalmar os protestos que exigem sua renúncia.

Paz, que desde o início de maio enfrenta manifestações de operários, camponeses indígenas, transportadores e mineiros, prometeu na quarta-feira a mudança para, segundo disse, incluir a voz dos setores sociais.

Na primeira mudança, Williams Bascopé, advogado de origem aimará, substituirá Edgar Morales, muito criticado pelo setor operário e que horas antes colocou seu cargo à disposição.

"As organizações sociais (...) sempre terão espaço de diálogo, de negociação no governo. Convidamos sempre ao diálogo", disse Paz, em um vídeo divulgado nesta quinta-feira por seu gabinete.

Em La Paz, sede do governo cercada por bloqueios de estradas, centenas de mineiros e operários de fábricas marchavam nesta quinta-feira, sem incidentes. Os bloqueios de rodovias provocaram escassez de alimentos, medicamentos e combustível.

No início de maio, 13 trabalhadores de fábricas foram presos após invadirem o Ministério do Trabalho e, segundo a polícia, manterem vários funcionários públicos retidos por horas, incluindo Morales.

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