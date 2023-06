Presidente da Câmara de Santa Cruz da Baixa Verde é assassinado em Serra Talhada

A- A+

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde, vereador José Arnaldo do Nascimento Gaia, foi assassinado a tiros, na noite dessa terça-feira (13), em Serra Talhada. As duas cidades ficam no Sertão de Pernambuco.

As informações iniciais são de que o vereador, conhecido como Danda Gaia, de 60 anos, foi vítima de um ataque a tiros dentro do seu veículo, em frente a um estabelecimento comercial em Serra Talhada.

O vereador foi atingido por três tiros à queima-roupa e morreu no local. De acordo com o portal Farol de Notícias, o crime aconteceu no cruzamento entre a rua Jacinto Alves de Carvalho e a avenida Isidoro Conrado.

Danda Gaia era presidente da Câmara da cidade (Foto: Reprodução)

Ainda não se sabe o que motivou e quem cometeu o crime, que será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. O corpo de Danda Gaia foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

"As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do caso", informou a Polícia Civil de Pernambuco, que registrou o caso como homicídio consumado na Delegacia de Serra Talhada.

