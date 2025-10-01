A- A+

Estados Unidos Presidente da Câmara dos EUA critica democratas e pede que recobrem o senso ao votar orçamento O projeto orçamentário deverá ser colocado novamente para votação do Senado nesta quarta-feira. "Podemos minimizar efeitos de demissões e interrupção de serviços críticos, se o shutdown for curto", afirmou

O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano Mike Johnson, disse, em entrevista à Fox Business na manhã desta quarta-feira (1º) que os democratas deram um "passo dramático" ao não aprovarem na terça-feira (30) a proposta orçamentária do governo Trump. O impasse levou a paralisação das atividades no governo federal, conhecida como "shutdown" em inglês, pela primeira vez em sete anos.

O republicano acusou o líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer, de tentar adquirir apoio da extrema-esquerda do seu partido e disse que "reza" para que os democratas "recobrem o senso e votem pela retomada das atividades".

Por outro lado, Johnson destacou que a situação abre uma "oportunidade" para o presidente dos EUA, Donald Trump, reduzir "o escopo e a escala" do governo, decidindo quais programas são essenciais ou devem ser eliminados.



Por outro lado, Johnson destacou que a situação abre uma "oportunidade" para o presidente dos EUA, Donald Trump, reduzir "o escopo e a escala" do governo, decidindo quais programas são essenciais ou devem ser eliminados.

"É algo que nós republicanos sempre quisemos fazer, e não conseguiríamos antes", disse ele. "Essas decisões serão tomadas para garantir que o governo continue funcionando de maneira efetiva para a população, mas em tamanho reduzido."

Johnson disse esperar que este seja um período "bem curto" de shutdown, mas rejeitou qualquer possibilidade de negociar a proposta orçamentária com os democratas. "Não há nada para negociar ou que eu possa fazer para tornar o projeto menos partidário, porque não há nada partidário lá", afirmou. "Democratas rejeitaram um orçamento limpo e bipartidário porque preferem dar assistência de saúde para aliens ilegais", acrescentou, em referência a imigrantes em solo norte-americano.



