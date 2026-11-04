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EUA

Presidente da Câmara dos Representantes decide renunciar, após derrota republicana

Mike Johnson, republicano de maior hierarquia nos Estados Unidos depois do presidente Donald Trump e do vice-presidente JD Vance, é o segundo na linha de sucessão presidencial

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O Lincoln Memorial e o espelho d'água, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, discursa marcando o fim da campanha eleitoral de meio de mandato, no espelho d'água de Lincoln, em Washington, DC, em 2 de novembro de 2026O Lincoln Memorial e o espelho d'água, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, discursa marcando o fim da campanha eleitoral de meio de mandato, no espelho d'água de Lincoln, em Washington, DC, em 2 de novembro de 2026 - Foto: Condessa Jemal/AFP

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, vai renunciar ao cargo, após a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, confirmou seu porta-voz à AFP, nesta quarta-feira (4).

Johnson, republicano de maior hierarquia nos Estados Unidos depois do presidente Donald Trump e do vice-presidente JD Vance, é o segundo na linha de sucessão presidencial.

Questionado sobre a veracidade das informações de que Johnson deixaria o cargo, seu porta-voz respondeu com um e-mail de uma única palavra: "Correto".

O republicano da Louisiana comunicou sua decisão à equipe na manhã desta quarta-feira, um dia após os democratas conquistarem o controle das duas câmaras do Congresso. Trump disse hoje que Johnson foi "fantástico" como presidente da Câmara.

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Aos 54 anos, Johnson lidera a Câmara Baixa desde outubro de 2023, quando surgiu como candidato de consenso após semanas de disputas internas entre os republicanos, depois da destituição de seu antecessor, Kevin McCarthy.

Sua decisão de não disputar a liderança da minoria abre caminho para uma disputa entre o atual líder da maioria republicana, Steve Scalise, também deputado pela Louisiana, e o presidente da Comissão de Justiça, Jim Jordan, ultraconservador de Ohio considerado próximo de Trump. O presidente americano informou que não vai intervir na escolha interna dos deputados republicanos, que vai acontecer na próxima terça-feira.

Johnson foi reeleito para sua cadeira na Louisiana, e sua decisão não implica sua renúncia imediata à presidência da Câmara dos Representantes nem sua saída do Congresso.

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