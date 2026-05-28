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Investigação Presidente da Câmara Municipal de Jaboatão e ex-deputado são alvos da polícia contra crime no CE Em Pernambuco, os alvos foram o ex-deputado estadual e ex-prefeito Clóvis Paiva e o presidente da Câmara Municipal de Jaboatão, Getúlio Belém

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Investigação sobre um duplo assassinato ocorrido no Ceará, em 2025, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em Pernambuco.

Entre os alvos estão o presidente da Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes, Getúlio Belém, e o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ribeirão Clóvis Paiva.

Segundo a corporação, o crime investigado aconteceu em via pública, na Praia do Futuro, em Fortaleza, em abril do ano passado.

Na ocasião, dois homens foram mortos a tiros, um de 43 anos e outro de 34 anos. Este último possuía antecedentes por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Inicialmente, dois suspeitos foram identificados e presos em outros estados.



Nesta quinta-feira (28), durante ação simultânea em Pernambuco, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu mais dois homens envolvidos nas mortes.

Um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio foi cumprido no município de Guarulhos, em São Paulo, contra um homem natural de Pernambuco, de 36 anos, cujo nome não foi divulgado.

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"Já no Recife, equipes policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em desfavor de um homem de 59 anos", destacou a PCCE.



O tal homem é o ex-deputado estadual e ex-prefeito Clóvis Paiva. Em um dos imóveis ligados a ele, os policiais localizaram uma arma de fogo e munições.

"Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a uma unidade policial da região, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito", explicou a corporação.

Operação aconteceu nesta quinta-feira (28) em Pernambuco, São Paulo e Mato Grosso do Sul | Foto: PCCE/Divulgação

Já contra o presidente da Câmara Municipal de Jaboatão, Getúlio Belém, foi cumprido mandados de busca e apreensão na residência dele e na sede do órgão.

"Os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar a motivação do crime e possíveis participações de outros envolvidos", destacou Polícia Civil do Ceará.



O outro lado

A reportagem tenta contato com Clóvis Paiva e com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para saber o resultado da audiência de custódia. O espaço segue aberto.

Já a assessoria de Getúlio Belém informou que ele está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos necessários, reafirmando seu respeito às instituições e ao devido processo legal.

"O parlamentar reforça, de forma clara e firme, que não possui qualquer envolvimento, participação, relação e correlação com o fato noticiado. Getúlio Belém segue tranquilo, confiante na Justiça e exercendo normalmente suas atividades públicas", diz a nota.

Procurada, a Câmara de Municipal de Jaboatão informou que os fatos divulgados não possuem relação com as atividades institucionais do Poder Legislativo Municipal.

"A Casa Legislativa segue funcionando normalmente, com todas as sessões, atividades administrativas e atendimentos mantidos regularmente. A Câmara reafirma seu compromisso com a transparência, o respeito às instituições e ao devido processo legal", afirma o comunicado.

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