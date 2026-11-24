A- A+

mundo Presidente da Colômbia acusa dissidentes das Farc de atentado que devastou cidade A declaração foi feita nesta terça-feira, data que marca dez anos do histórico acordo de paz com a extinta guerrilha

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, atribuiu a dissidentes das Farc o atentado que causou devastação em uma cidade no centro do país. A declaração foi feita nesta terça-feira, data que marca dez anos do histórico acordo de paz com a extinta guerrilha.

"O bandido Antonio Medina, das dissidências, é o culpado, e vamos atrás dele", disse o presidente a jornalistas ao chegar a Villavicencio, capital do departamento de Meta, onde a explosão de um carro-bomba na noite de segunda-feira deixou 25 feridos e mais de 80 edifícios destruídos.





Antonio Medina é o codinome de um comandante de um grupo dissidente das Farc liderado pelo homem mais procurado da Colômbia: um guerrilheiro conhecido como Iván Mordisco.

Veja também